Napoli: l'associazione «Giosef» annuncia l'inaugurazione del murale dedicato ad Antonio Prisco

L’Associazione Giosef Italy – Giovani Senza Frontiere annuncia l’inaugurazione del nuovo murale dedicato al sindacalista Antonio Prisco.



Appuntamento al prossimo 4 dicembre alle ore 12:00 in via Emanuele Gianturco n.99 a Napoli per l’inaugurazione del murales dedicato ad Antonio Prisco ed eseguito dal giovane artista emergente Giuseppe Awed. Tutto ciò è stato possibile grazie ai fondi messi a disposizione da «A.M.arti: percorsi artistici green per celebrare le vite di due giovanə attivistə socialə» e dal progetto di crowdfunding ideato da Giosef Italy.



Tra gli attivisti scomparsi prematuramente ricordiamo Marta Gianello Guida, con il suo importante ruolo nella sede locale di Giosef a Torino per oltre cinque anni e Antonio Prisco, scomparso prematuramente nel maggio del 2020.



Conosciuto come «O’ Terremoto», il suo motto è «Un passo indietro nemmeno per la rincorsa». Prisco ha ricoperto diversi ruoli e intrapreso tante battaglie pur di aiutare il prossimo: rappresentante dell’Unione degli Universitari, rappresentante sindacale dei rider napoletani ed italiani, giocatore di rugby e presidente della sede locale di Napoli della rete Giosef Italy.

«Il suo contributo è stato decisivo». Queste le parole del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, sul palco del concertone del 1° maggio 2021. Un contributo che si è materializzato e che continua a vivere all'interno della storica Galleria Principe di Napoli dove i rider napoletani si riuniscono nella «Casa del rider» di Napoli.