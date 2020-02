L’avvocato Roberto Fiore, veterano del Foro napoletano, lascia il Consiglio dell’Ordine di Napoli. Decisione ponderata ma sofferta, come ha sottolineato in una lettera inviata al presidente Antonio Tafuri: «È una decisione presa da tempo, quello necessario per comprendere le motivazioni che il cuore e la ragione mi spingevano a prendere fin dalla mia ultima elezione a componente del Consiglio. Accettare che questo stesso ruolo venga affidato alla decisione di un giudice non è semplice ma è giunto il momento di rassegnare le dimissioni. Forse una stagione della mia vita al servizio dell’Avvocatura è trascorsa ma forse è solo un arrivederci perché alla mia non più giovane età il futuro continua ad appartenere a chi lo insegue con la passione necessaria a renderlo migliore. E per me credo che lo dimostri, da ultimo, la conduzione della Biblioteca di Castel Capuano: la mia lunga esperienza maturata in questi anni sarà sempre disponibile e al servizio di tutti». © RIPRODUZIONE RISERVATA