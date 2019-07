Degrado scoglione di Marechiaro: «Un patrimonio devastato da incivili»

Lunedì 1 Luglio 2019, 12:10

Lattine, carte, pattume ovunque. Si presenta così questa mattina la spiaggia dello scoglione a Marechiaro. Uno scandalo denunciato a più riprese dai residenti. Le foto postate sui social per evidenziare l’inciviltà che ha regnato in questi luoghi durante il fine settimana.Il rammarico per i residenti, è quello di non riuscire a valorizzare il patrimonio della città che talvolta mostra le ferite del degrado. «Non è possibile – reclama Salvatore - che nessuno abbia visto il proprio vicino lasciare cose sulla sabbia e non lo abbia richiamato alla civiltà. in diverse occasioni – continua - ho preso un sacchetto e mi sono avvicinato all’ombrellone di qualche bizzarro del genere ed ho raccolto i loro rifiuti pensando di far capire loro come ci si comporta».Intanto c’è chi attribuisce la responsabilità a chi gestisce gli spazi: «Io darei la responsabilità a chi ha in concessione questa spiaggia, - reclama Antonio - che fitta gli ombrelloni e trae guadagni, permettendo tutto questo. gli revocherei senza indugi la concessione della spiaggia».