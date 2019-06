Maturità a Napoli: tutti i numeri, che voto hanno preso i nostri «vip»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 19 Giugno 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il conto alla rovescia è finito. Ci siamo. Tempo scaduto, via alla maturità per la carica dei millennials, classe 2000, alcuni anche 2001. Le generazioni del futuro. Prima prova oggi. Appuntamento 8.30. Tutti in classe e senza telefonini a portata di mano. Italiano, uguale per tutti, con le nuove tipologie. Il numero di ammessi in Campania è elevatissimo. La percentuale è pari al 97,3%. Quarti nella classifica nazionale. Una pattuglia solo a Napoli e provincia conta oltre 38mila candidati. L'ansai c'è sempre. Se si guarda al passato c'è ancora chi se la ricorda e chi l'ha rivissuta per anni e anni sognandola di notte. È il caso di Antonio Bassolino, ex governatore, ex sindaco, ex ministro del Lavoro. «Ho fatto l'esame di maturità nel lontano 1965, liceo Garibaldi, sezione c - ricorda - si portavano tutte le materie, per ognuna c'era un voto, brillante nelle materie umanistiche, latino, greco, italiano, filosofia grazie ai prof che ho avuto, non c'era il voto finale». Ai ragazzi di oggi non fornisce particolari consigli. «Sono svegli - spiega - preparati, è una delle prime prove impegnative della vita, ciascuno deve prendere la sua maturità».