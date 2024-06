Antonio Giordano lo scienziato napoletano tra i migliori al mondo secondo Research

L’italoamericano Antonio Giordano scala la classifica dei primi 500 scienziati del mondo - su migliaia di selezionati - della hit mondiale degli scienziati in medicina. Un vanto per l’Italia ma anche per gli States.

A decretarlo Research.com che dell'edizione 2024 identifica il ricercatore di origini napoletane tra i migliori scienziati nel campo della biologia e della biochimica e nella medicina. L’analisi considera una serie di fattori importanti come il numero di scienziati di spicco delle università, la ripartizione degli stessi all’interno delle nazioni, le citazioni e le collaborazioni.

La pubblicazione annuale della classifica viene regolarmente presentata dalle principali università di tutto il mondo, tra cui il MIT, l'Università di Harvard e l'Università di Oxford, ed è una grande opportunità per esplorare dove si stanno dirigendo i principali esperti. L’oncologo e patologo Antonio Giordano è stato allievo del premio Nobel James Dewey Watson al Cold Spring Harbor Laboratory diretto dal Nobel ed è autore di varie scoperte tra cui il legame diretto tra la regolazione del ciclo cellulare e lo sviluppo del cancro dimostrando che affinché le cellule normali si trasformino in neoplastiche è necessario che gli oncogeni interagiscano direttamente con le cicline, determinando una deregolazione del ciclo cellulare e quindi l'insorgenza del fenotipo neoplastico.

Scopritore del cfk e cicline che hanno permesso di identificare una nuova classe di farmaci contro i tumori della mammella, polmone, mesotelioma ed ovaio.

Nonché - più di recente - padre delle ricerche che hanno fatto emergere le problematiche legate alla terra dei fuochi nel napoletano.

Dal 2004 Giordano è anche professore di Anatomia e Istologia Patologica presso l'Università di Siena e attualmente ricopre l'incarico di direttore dell'Istituto Sbarro per la Ricerca sul Cancro e la Medicina Molecolare e del Centro di Biotecnologie della Facoltà di Scienze e Scienze Tecnologia alla Temple University.

Da vari anni organizza con Giancarlo Arra il gala della ricerca per la raccolta fondi sul cancro. Quest’anno si terrà il 20 giugno Vico Equense.