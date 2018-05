La Carlo Poerio sul palco diventa «una Scuola viva»

Martedì 29 Maggio 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 12:09

I ragazzi del laboratorio teatrale della scuola media Carlo Poerio, guidati e diretti dalle prof. Delia e Francesca Di Domenico, con la tutor prof. Pierro, presenteranno oggi alle 17 “LEGGENDOSOGNANDO”, un viaggio nei libri, “un viaggio perfetto... per partire non serve biglietto! Si può andare ovunque con la mente! Basta un libro...semplicemente!”La rappresentazione sarà la conclusione di un percorso formativo che ha coinvolto, in un impegno corale, i ragazzi, la scuola, il territorio, le associazioni e le famiglie in una serie di attività, con il coordinamento dell’inesauribile dirigente scolastico Daniela Paparella e della prof. Diana De Felice. Così è stato realizzato il progetto della Regione Campania volto ad aprire le scuole al territorio, anche al pomeriggio, in una aggregazione svincolata dallo schema tradizionale della “classe”.