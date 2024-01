La Casa di Vetro rischia di chiudere. In crisi un faro di Forcella

«C’è una luce che non si spegne mai», recita l’insegna della Casa di Vetro, a Forcella, nel vico delle Zite, cuore difficile di Napoli. Eppure, quella luce, quel faro, rischia di spegnersi. Mancano fondi. E grida aiuto. Per i tanti ragazzi che ha allontanato dalla camorra, da un futuro difficile. Per i molti extracomunitari che in quelle stanze si sentono al sicuro.

È questo ciò che fa la Casa di Vetro, spazio polifunzionale destinato ai bambini e ragazzi di Forcella e dei quartieri più difficili della città. E lo fa, non senza difficoltà, dagli ultimi mesi del 2019.

Era il 9 novembre quando venne inaugurata alla presenza dell’allora cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, dall’ex presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e dal precedente sindaco Luigi de Magistris.

Quella mattina di novembre si accese una nuova speranza in uno dei quartieri più difficili della città. Dove tra uno scippo e un proiettile è difficile che qualcosa di buono riesca ad attecchire. Dove è improbabile che qualcuno riesca a vincere l’indifferenza di quanti non si fidano delle istituzioni. Dove è complicato distinguere tra bene e male e preferire la legalità all’illegalità. Una scelta che per molti è semplice, normale, per altri diventa complessa, è coraggio.

A distanza di 5 anni è cambiato molto. Ciò che non cambia, però, è l’abitudine a lasciare soli. Il vizio di abbandonare le iniziative utili, quelle che possono aiutare – e lo fanno, aiutano – una fetta di popolazione che reclama la propria indipendenza dalla quotidianità più difficile.

Un film che deve cambiare. Da giornate scandite dal rumore delle sirene come colonne sonore e dai banchi di sigarette da contrabbando come ambientazione. Un film che stava cambiando. In particolare per i tanti ragazzi in prova che qui trovano una nuova normalità. Per le stanze della Casa ne sono passati più di 40. Spesso ritornano, per salutare, per parlare della loro nuova vita, per aiutare chi si trova nella situazione che loro sono riusciti a vincere.

Erano state molto lusinghiere le parole dette all’inaugurazione, da Fico e de Magistris. Ci fu anche una partita a biliardino, erano tutti contenti di questa vittoria e felici della propria sfilata sotto i riflettori. Ma tutte le promesse sono state disattese. La Casa di Vetro, 630mq dedicati al prossimo, è stata lasciata sola. Rischia di chiudere i battenti.

La riqualificazione dell’ex vetreria-magazzino rientrava nei propositi di «Forcella alla Luce del giorno», progetto di riqualificazione dell’associazione L’Altra Napoli Onlus. L’Altra Napoli avrebbe dovuto affiancare l’associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi Onlus, che iniziò ad operare da subito nella Casa, per i primi tre anni di attività, contribuendo alle spese di gestione.

La Casa di Vetro era stata anche selezionata dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato dalla Fondazione Peppino Vismara e dalla Fondazione BNL – Gruppo BND Paribas. Anche la Feltrinelli si era mobilitata. Grazie a loro, infatti, era stato possibile allestire uno spazio libreria al secondo piano.

Da tempo attiva sul territorio e con lo scopo dichiarato di contrastare la devianza giovanile e l’abbandono scolastico, l’associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi onlus è nata nel 2012 per ricordare Carlo, precipitato da una staccionata malferma il 26 luglio 2011.

«L'Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi ONLUS opera nel quartiere di Forcella da dodici anni e, dalla fine del 2019, svolge le sue attività nella Casa di Vetro di via delle Zite. – dichiara il professor Roberto Velardi, Presidente dell’Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi – Qui accoglie ogni pomeriggio bambini e ragazzi, dalle elementari alle superiori, offrendo supporto allo studio scolastico e attività ludico-sportive. Oltre a numerosi volontari, giovani e meno giovani, si è avvalsa del lavoro retribuito di sette dipendenti, metà dei quali residenti nel quartiere».

I fondi per la Casa di Vetro, a distanza di 5 anni, sono finiti. È stato comunicato, nell’ottobre scorso, che il progetto dell’associazione l’Altra Napoli sarebbe terminato. Sono così stati licenziati tutti e 7 i dipendenti della struttura. Di questi sette, sono rimasti solo in 3, tutti volontari e senza stipendio, appartenenti all’associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi.

Per andare avanti la Casa lancia un appello: servono almeno 100mila euro. Una cifra importante, che riuscirebbe a coprire per un singolo anno la manutenzione ordinaria della struttura e le altre varie spese. Non si può fare affidamento sui soli tre volontari rimasti. Ma neanche si possono abbandonare i 150 ragazzi che nella struttura si sentono protetti da una realtà che non sentono loro.

«Dallo scorso mese di ottobre siamo stati però costretti a licenziare il personale remunerato, – continua Velardi – perché sono venuti meno i fondi che finora hanno finanziato le attività. Attualmente gli operatori licenziati stanno proseguendo il loro lavoro come volontari, ma questa situazione non potrà protrarsi a lungo. Per far funzionare la Casa di vetro e reintegrare i dipendenti occorrono centomila euro all'anno. Facciamo appello a privati, enti filantropici e istituzioni per non abbandonare alla strada i circa 150 bambini e ragazzi di Forcella e zone limitrofe che ogni anno frequentano la Casa di Vetro».