Rifiuti a Napoli, vertici Asìa in bilico. De Luca: cattiva gestione

Giovedì 27 Giugno 2019, 08:04

Lancia l'affondo sul tema rifiuti il presidente della Regione Vincenzo De Luca mettendo nel mirino Napoli: «In città ci sono grandi problemi sull'ordinaria amministrazione». Nella sostanza Asìa - l'azienda per la raccolta rifiuti - non funziona come dovrebbe. Non una novità i malumori verso il management di quell'azienda tanto da venire fuori chiaramente anche dal Consiglio comunale di 48 ore fa. Gli fa eco il sindaco Luigi de Magistris che non teme l'emergenza a cavallo delle Universiadi e nemmeno dopo ma lancia un allarme serio: «Non penso ci sarà emergenza sempre che non ci siano mani criminali che operano».