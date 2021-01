Un sogno che diventa realtà. È nuova di zecca e servirà a coprire i trasferimenti dei neonati in pericolo di vita sostituendo un mezzo ormai usurato dal chilometraggio altissimo. È la nuova ambulanza messa a disposizione del’ A.O.U. Federico II di Napoli, a beneficio di tutta la Regione Campania, acquistata grazie alle donazioni raccolte per il progetto sociale "Un’Ambulanza per la vita", promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara.

Tanta soddisfazione stamane per la consegna ufficiale avvenuta alla presenza della dr.ssa Anna Iervolino, Direttore Generale, della dr.ssa Emilia Anna Vozzella, Direttore Sanitario, del Prof. Francesco Raimondi, Direttore del Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale e Responsabile Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale dell’A.O.U. Federico II di Napoli.

Per la Fondazione Cannavaro Ferrara sono intervenuti il capitano della Nazionale di calcio Campione del Mondo 2006, Fabio Cannavaro - uno dei Founder, con il fratello Paolo e con Ciro Ferrara e il direttore Vincenzo Ferrara. Una collaborazione concreta destinata a continuare anche su altri progetti importanti.

