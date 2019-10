Napoli: chiusa al traffico da 32 anni, ​salita Scudillo è diventata una foresta

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 12:35

Secondo alcune consolidate leggende la Salita dello Scudillo, importante strada di collegamento tra il Rione Sanità e i Colli Aminei, ricalca un percorso di epoca romana utilizzato per collegare l'antico abitato con le colline allora deserte. A due passi dalla Salita dello Scudillo fino agli anni '60 era possibile visitare il Mausoleo della Conocchia, un colombario risalente al I secolo distrutto dalla spaventosa speculazione edilizia di quegli anni. Oggi l'antichissima strada dello Scudillo, chiusa al traffico dal 1987 a causa di alcuni crolli di costoni tufacei e della costruzione dei ponti della Tangenziale, è diventata una foresta inestricabile fatta di rovi e arbusti che nascondono alla vista uno scorcio panoramico tra i più belli della città, scelto nel '700 come luogo di villeggiatura da molti nobili napoletani.Inizialmente la strada doveva restare chiusa solo per alcune settimane. Giusto il tempo di risolvere il contenzioso nato tra il Comune di Napoli e il privato proprietario del muro perimetrale dal quale si erano staccati i calcinacci che mettevano a rischio i passanti. La battaglia legale, invece, va avanti ancora oggi e della riapertura dello Scudillo, che decongestionerebbe parte dei Colli Aminei e, allo stesso tempo, potrebbe rappresentare un importante collegamento con gli ospedali della zona collinare, non si fa più alcuna menzione.Nel corso degli anni la Salita - estremamente ripida e da cui nasce la famosa "lava dei Vergini" - si è trasformata in una maxidiscarica, in zona dove demolire auto rubate al riparo da occhi indiscreti, in un luogo di ritrovo per scippatori e rapinatori oltre che rifugio romantico per coppiette. Per contrastare il degrado della zona fu deciso di innalzare due muri, uno a monte e uno a valle del tratto chiuso per crolli. Poi l'antica strada è caduta lentamente nell'oblio nonostante i numerosi studi di fattibilità e progetti che si sono susseguiti negli anni. L'ultimo progetto per il recupero dello Scudillo, nel 2016, prevedeva l'inserimento della strada in un bando regionale - ad oggi sarebbero necessari diversi milioni di euro per la messa in sicurezza e la riapertura al traffico, cifre assolutamente fuori portate per palazzo San Giacomo - progetto che è rimasto di fatto lettera morta al pari delle centinaia di proposte lanciate da cittadini, associazioni e gruppi politici.Un progetto oggi esiste ed è quello lanciato negli scorsi mesi dalla III Municipalità guidata da Ivo Poggiani, che prevede la creazione, a poche centinaia di metri, di un nuovo svincolo della tangenziale e di un megaparcheggio sotto le cave del Rione Sanità. Progetto che, fin dal suo primo annuncio, ha scatenato aspre polemiche tra i cittadini che si oppongono con tutte le loro forze ad una decisione che distruggerebbe definitivamente il delicatissimo equilibrio ambientale della zona ed è visto da molti come una mera speculazione edilizia figlia dei devastanti "sbancamenti" degli anni '60.Lo Scudillo oggi è una vera e propria terra di nessuno. Unico segno del passaggio dell'uomo sono i tombini rubati - le fognature sono pericolosamente esposte, coperte solo da un piccolo strato di erbacce e arbusti - i numerosi palloni da calcio caduti dalle colline sovrastanti, i graffiti sotto i ponti e i resti di qualche bivacco di senza fissa dimora. Si dice, ma verificare è impossibile a causa della fitta foresta cresciuta in oltre trent'anni di abbandono, che i rovi nascondano una enorme quantità di materiali di risulta abbandonati subito dopo i lavori per la costruzione dei piloni della Tangenziale.«La Salita dello Scudillo - ha spiegato Francesco Ruotolo, consulente speciale alla Memoria della III Municipalità - è chiusa da 32 anni a causa di alcuni crolli. Con un gruppo di volontari nel 2015 ci siamo occupati di tenerne viva la memoria e di creare un percorso visitabile in sicurezza. Abbiamo rimosso arbusti e rovi che impedivano il passaggio e di tanto in tanto organizziamo visite guidate. Creare un megaparcheggio e un nuovo svincolo della Tangenziale - prosegue - sarebbe uno sfregio incredibile alla storia di questo luogo. Una storia degna di attenzione che non deve essere dimenticata o deturpata da progetti e progettini lanciati incautamente da chi non ha forse ben compreso l'importanza di questa strada che andrebbe recuperata ad ogni costo».