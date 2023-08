Napoli, la lenta agonia della guglia dell'Immacolata, imbrattata da incivili e circondata da erbacce infestanti

La guglia dell'Immacolata, eretta a metà settecento a piazza del Gesù - all'epoca ancora denominata piazza Trinità Maggiore - è uno dei monumenti più rappresentativi ed iconografici della città. Collocata in una delle piazze più frequentate della città, è fotografata ogni giorno da migliaia di turisti diretti ai decumani o, in direzione opposta, a via Toledo.

Nonostante la sua centralità e la sua importante storia, però, la guglia dell'Immacolata - in realtà sarebbe più appropriato chiamarla obelisco - somiglia ad un malato terminale che sta consumando i suoi giorni nell'indifferenza generale. Il monumento di proprietà del Comune di Napoli, che ne rivendica orgogliosamente la proprietà sulla sua pagina web, dopo l'ultimo intervento di "pulizia" realizzato circa due anni fa - l'obelisco doveva essere al centro di alcune riprese cinematografiche - langue nel più totale e desolante degrado.

Gli storici marmi scolpiti da Matteo Bottiglieri e da Francesco Pagano sono ricoperti di graffiti e delle immancabili scritte oscene realizzate con pennarelli indelebili. Intorno al basamento continuano a crescere indisturbati "ciuffi" di erbacce che diventano giorno dopo giorno sempre più consistenti e le stesse erbacce infestanti stanno cominciando pericolosamente a colonizzare la superficie stessa del monumento, creando un serio pericolo per l'incolumità dei passanti.

Le erbacce, infatti, espandendosi all'interno delle fessure del marmo, con il passare del tempo potrebbero causare pericolosissimi distacchi e, potenzialmente, causare altrettanto pericolosi crolli.

Gran parte della superficie della guglia barocca è ingabbiata da una pesante rete di contenimento, installata dai vigili del fuoco alcuni anni fa a seguito di alcuni piccoli crolli che, come fu accertato, furono causati da una improvvida pallonata inferta da alcuni ragazzi che giocavano in piazza.

Capitolo a parte per la splendida "corona" che impreziosisce il capo della Vergine. Da alcuni anni la corona è spenta a causa di un banalissimo guasto - basterebbe sostituire le lampadine e stabilire a chi spetta il compito di accendere e spegnere l'impianto -, ma anche in questo caso si continua a non intervenire, nel silenzio assoluto di Comune, Sovrintendenza e Curia, a cui evidentemente basta che il monumento sia agibile per la tradizionale deposizione del mazzo di rose da parte dei pompieri ogni 8 dicembre, una delle festività più sentite in città.

Eppure la tradizione della cura e della manutenzione del monumento religioso affidate al municipio di Napoli ha radici antiche, che affonda direttamente nel "passaggio di proprietà" tra i gesuiti - che promossero la raccolta di fondi tra i napoletani per l'erezione della guglia - e lo stesso Comune di Napoli. Dal 1818, a seguito di un Concordato tra la Santa Sede e il Regno delle Due Sicilie, infatti, si attesta in via ufficiale la trasmissione del diritti di proprietà - e di conseguenza del dovere di effettuare manutenzione - al Comune di Napoli. Circostanza emersa con ancora più evidenza nel 1831, quando si resero necessari lavori di restauro che furono interamente finanziati dai napoletani.

E suona quasi come una beffa uno dei passaggi riportati sulla pagina web di palazzo San Giacomo dedicata proprio alla guglia dell'Immacolata: «Insomma - si legge sul sito del Comune - oggi il Sindaco rende omaggio alla Vergine Immacolata anche nella sua qualità di... "rappresentante della proprietà" sia dell'immobile" che innalza la statua verso il cielo sia del suolo dove la guglia è stata costruita». Un passaggio che, però, testimonia quanto il proprietario dell' "immobile" sia attualmente inadempiente ai doveri di cura e di salvaguardia a cui sarebbe tenuto. Un controsenso.

«La Guglia dell'Immacolata - ha denunciato Giuseppe Serroni dell'associazione I Sedili di Napoli - è uno dei monumenti cittadini più iconici e famosi nel mondo, eppure è quello più "dimenticato" rispetto alla tutela che meriterebbe. Sono anni che è imbrigliata in inutili reti di una inspiegabile "messa in sicurezza". I continui attacchi vandalici a colpi di vernici spray e pennarelli indelebili sono un oltraggio al patrimonio culturale partenopeo che sembrano non interessare nessuno e questo a pochi metri della lapide celebrativa dell'iscrizione del Centro Storico come sito UNESCO.s- prosegue Serroni - unitamente alla associazione Angeli del Bello Napoli ci siamo informalmente offerti da tempo di provvedere alla ripulitura del monumento e pure al ripristino della corona luminosa della statua della Vergine Maria e restiamo disponibili tutt'ora nello spirito di Sussidiarietà che caratterizza il Terzo Settore. Ovviamente - ha poi precisato il presidente de I Sedili di Napoli - sarebbe utile che il Comune e gli altri Istituti pubblici pensassero seriamente ad istituire e finanziare una più che necessaria struttura di pronto intervento per restauri e conservazione dei monumenti cittadini».