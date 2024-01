La proposta di Gratteri: «Pec a tutti i cittadini per sottrarre onere notifiche alla polizia giudiziaria»

«Se è vero che il ricorso alla giustizia riparativa è previsto in altri ordinamenti, in Italia è difficile da praticare». Lo ha detto il procuratore del Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, in audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera sull'efficienza del processo penale. Gratteri si è soffermato anche sulla velocizzazione dei processi e, in particolare, sul processo telematico penale. Se il sistema informatico non è fatto bene «diventa pericoloso», ha detto, e «ci stiamo preoccupando poco della sicurezza».

Inoltre, accentrare tutte le intercettazioni in un «unico server è pericoloso», ha aggiunto il magistrato, parlando del rischio degli hacker che lo potrebbero bucare. Per velocizzare le notifiche Gratteri ha riproposto la necessità di dotare tutti i cittadini di una pec per sottrarre alle forze dell'ordine questo compito che ogni giorno in Italia impegna migliaia di uomini.

Parlando del processo civile Gratteri, infine, ha detto che «la gente non fa più le cause perchè è scoraggiata, il sistema è farraginoso» ed ha auspicato che si facciano le riforme che servono.