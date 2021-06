La spazzatura torna a ricoprire il Corso Arnaldo Lucci, i comitati: «Una sciagura per la collettività»

È ancora emergenza al Corso Arnaldo Lucci dove, ai limiti della carreggiata su entrambi i sensi di marcia, i rifiuti vengono sversati di continuo e ad ogni ora del giorno. Un vero disagio per i residenti che in molti casi, sono costretti a camminare lungo la strada per evitare di inciampare nei cumuli di spazzatura. La denuncia arriva direttamente dai cittadini e dai comitati di quartiere che, dopo numerose proteste e richieste d’intervento, non sanno più a chi rivolgersi.

«Da qualche settimana - dichiara Armando Simeone del Comitato Lenzuola Bianche - sono comparsi i contenitori “a carico laterale“ che purtroppo hanno contribuito a peggiorare la situazione. Questi tipi di attrezzature sono belle utili ed efficienti, ma in strade poco trafficate e senza sosta selvaggia. L'operatore spesso non può prelevare a causa di questi parcheggi e l’immondizia si accumula. Una vera sciagura ai danni della collettività, anche per lo sperpero di risorse umane e materiali che potrebbero essere impiegate finalmente per far partire la raccolta porta a porta».