Domenica 31 Dicembre 2017, 19:48 - Ultimo aggiornamento: 30 Dicembre, 19:16

Ventiquattro anni di inferno. Sono gli anni che Gennaro ha trascorso tra abusi e violenze.«La mia rovina è stata mio padre e l’alcol - racconta Gennaro, ora 32enne - Mio padre soffriva di depressione con paranoie e ossessione, ed era violento con me e mia madre. Tutto ciò è iniziato quando avevo otto anni. Diventato più grande sono stato buttato in strada. Ero diventato un barbone, sporco, con la barba. La mia vita sembrava finita. Ma grazie alla Caritas diocesana, la mia nuova famiglia, ho ritrovato la dignità. Da tre anni mi sono risistemato, ora ho un lavoro part time. Le mie speranze per il nuovo anno? Recuperare tutte le cose che non ho potuto fare nella mia adolescenza. Trovare l’amore, coltivare le amicizie. E allo stesso tempo voglio aiutare chi è meno fortunato».