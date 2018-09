Vasi rotti e motorini nella Ztl: degrado all'uscita della metro di Montecalvario

Martedì 11 Settembre 2018, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vasi rotti e strutture tubolari in ferro divelte e poi di sera motorini che sfrecciano nell'area pedonale. I turisti che scelgono di visitare i Quartieri Spagnoli sfruttando l'uscita pedonale «Montecalvario» della metro Toledo si trovano di fronte questa immagine di Largo Montecalvario. Una condizione che preoccupa residenti e titolari di attività della zona ma soprattutto genitori che in questi giorni accompagneranno i piccoli alla vicina scuola Paisiello. E arredi rotti ci sono anche a due passi da via Toledo, con le panchine in via Stendhal in cui mancano completamente le sedute o quelle in via Cervantes utilizzate nel weekend come stendibiancheria dai senza fissa dimora.«I Quartieri e via Toledo sono aree sempre più inserite nei percorsi turistici. Ecco perché occorre maggiore controllo. Certo anche noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte», spiegano i commercianti della zona.