Lastre di amianto smaltite abusivamente, denunciati due cognati a Chiaiano

Dopo la segnalazione presentata da un gruppo di cittadini residenti in via Arco di Polvica, quartiere Chiaiano, gli agenti della polizia municipale hanno sorpreso due soggetti intenti a demolire numerosissime lastre in amianto poste a copertura di oltre 100mq di tetto all’interno di un locale di proprietà delle rispettive mogli (sorelle) senza la benché minima precauzione per la salvaguardia della propria e altrui salute. Gli scarti venivano poi raccolti frantumati e depositati nel cortile del fabbricato.

I due cognati sono stati denunciati alla autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e per l’inosservanza delle norme sulla tutela della salute dei lavoratori. Per il seguito, dopo la messa in sicurezza d'urgenza fatta nell’immediato, dovranno avviare le procedure di gestione a mezzo personale specializzato e con le cautele prescritte dalla Asl competente, al fine di smaltire lecitamente e in sicurezza il pericolosissimo rifiuto.

