Napoli, blitz a sorpresa di Laura Morante tra i vicoli della Sanità per le riprese del nuovo film

Sabato 5 Ottobre 2019, 15:09 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 15:48

Bagno di folla per Laura Morante, a sorpresa tra i vicoli del Rione Sanità. Nessuno se lo sarebbe aspettato di vedere, a fine giornata, tra le stradine strette e assediate da auto e motorini, una delle più belle e brave attrici italiane. La “musa” di Nanni Moretti (la Bianca dell’omonimo film del regista, che la rese nota al pubblico del grande schermo) è piombata in incognita a tarda sera in un negozio di parrucchiere di Discesa Sanità, dove a curarle la messa in piega sono stati il titolare Dario Cipollaro e il suo staff, che si sono visti bussare alla porta inaspettatamente poco prima della chiusura dalla famosa attrice.Eppure la presenza della Morante, “splendida 63enne”, parafrasando una famosa citazione di un altro film di Moretti (“Ecce Bombo”), non è passata inosservata ai fans, che hanno assediato l’ingresso del coiffeur, nonostante fossero state chiuse le porte. Ma cosa ci fa Laura Morante tra i vicoli della Sanità? Presto detto. Secondo indiscrezioni e come dimostrano i tir della produzione cinematografica in sosta da ieri lungo via Santa Teresa degli Scalzi, l’attrice è a Napoli per le riprese del nuovo film di Daniele Luchetti, in cui ci saranno anche Silvio Orlando e Giovanna Mezzogiorno. Il set è stato allestito proprio in Discesa Sanità, nello storico Palazzo dei Marchesi della Mecciatella, uno dei più bei tesori artistici del quartiere.