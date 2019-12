Scuole, 6 milioni e 300mila euro per il restyling di sei istituti napoletani

Sei milioni e 300mila euro. A tanto ammontano gli interventi previsti dalla Città Metropolitana di Napoli per sei scuole del territorio, i cui progetti esecutivi sono stati approvati questa mattina dal Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris, con proprie deliberazioni.

Un milione e 300mila euro sono previsti per lavori di riqualificazione funzionale del” di Napoli, mentre, sempre nel capoluogo, 800mila serviranno per lavori di manutenzione straordinaria dell’I.S.I.S.Un altro milione e 300mila euro sono stati stanziati per la ristrutturazione e il miglioramento energetico del plesso centrale dell500mila costeranno invece i lavori di manutenzione straordinaria delmentre per quelli di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’ITNsono stati destinati 1,2 milioni. Stesso importo, un milione e 200mila euro, per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento impiantistico del

«Con questi atti – ha affermato il Sindaco Metropolitano – continuiamo nel nostro incessante lavoro di ammodernamento degli istituti superiori con la messa in campo del più grande finanziamento sulla scuola dai tempi del terremoto. Riteniamo che il diritto allo studio dei nostri ragazzi debba essere tutelato al di là di ogni vincolo finanziario che il Governo possa apporre».

«Quelli varati oggi dal Sindaco de Magistris – ha aggiunto il Consigliere Metropolitano Delegato alla Scuola, Domenico Marrazzo – sono provvedimenti che dimostrano che la Città Metropolitana sta ponendosi come obiettivo strategico prioritario l’aumento della qualità della formazione dei nostri giovani».

