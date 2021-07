Il consigliere regionale di «Europa Verde» Francesco Emilio Borrelli annuncia un presidio fisso di «Europa Verde e dei comitati civici» alla Galleria Vittoria di Napoli, dove lunedi dovrebbero avere inizio gli interventi di manutenzione straordinaria dell' impianto, chiuso dal settembre 2020. «Dopo aver raccolto oltre tremila firme, saremo lì per vedere se davvero è la volta buona per la partenza di un cantiere atteso per troppo tempo», afferma Borrelli.