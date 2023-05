Napoli, via Alabardieri chiusa per lavori stradali: disagi in vista

Il primo giugno, giovedì della prossima settimana, il traffico resterà interdetto su via Alabardieri dalle 8 del mattino alle 16. Il divieto di corcolazione scaturisce dalla necessità di effettuare lavori alla pavimentazione in basoli

Queste le variazioni alla viabilità che saranno in vigore dalle 8 alle 16 di giovedì 1 giugno 2023

• il divieto di transito in Via Alabardieri nel tratto tra l'incrocio con vico II Alabardieri e la confluenza con Piazza dei Martiri

• l'inversione del senso di marcia in via Alabardieri dall'incrocio con vico II Alabardieri fino a

all'incrocio con via Bisignano;

• l'inversione del senso di marcia di via Bisignano dall'incrocio con via Alabardieri fino all'incrocio con

via Carlo Poerio;

• l'inversione del senso di marcia di via Carlo Poerio nel tratto dall'incrocio con via Bisignano fino alla

confluenza con Piazza dei Martiri;

• indirizzamento del transito veicolare in via Calabritto da Piazza dei Martiri fino alla confluenza con

Piazza Vittoria con l'apertura temporanea del varco.