Città Metropolitana, due accordi quadro per la manutenzione delle strade

Città Metropolitana di Napoli, al via altri due accordi quadro per interventi di manutenzione di tratti stradali. Per il primo intervento i Comuni interessati sono: Tufino, Roccarainola, Comiziano, Cimitile, Cicciano, Camposano, Casamarciano, Saviano, Nola, Ottaviano, Somma Vesuviana, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Striano, Poggiomarino. Le strade interessate costituiscono la rete secondaria dei collegamenti da e per i centri abitati con gli assi stradali di grande comunicazione: autostrade ed extraurbane principali oltre a garantire i collegamenti locali. Lo sviluppo totale delle rete oggetto di eventuali interventi è formata da 71,282 km di strade in gran parte di tipo F (strade locali) e parte di tipo C (extraurbane secondarie). La spesa massima prevista per l'esecuzione degli interventi nel corso dei tre anni di validità dell'appalto è di euro 4.986.000 IVA esclusa. Il secondo accordo quadro ha invece una validità di 8 mesi, estendibile per altri 4, con un finanziamento stimato di 895.000 euro. Riguarda lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza lungo le ex SS 87 NC Sannitica ed ex SS 162 Racc. Con particolare riferimento alla segnaletica stradale, alle barriere e al consolidamento delle opere murarie.

«Con questi accordi quadro viene garantita una manutenzione tempestiva e continua sulla intera rete stradale gestita dalla Città Metropolitana -lo ha affermato il consigliere metropolitano delegato alle strade, Raffaele Cacciapuoti - È chiaro che per realizzare questo obiettivo abbiamo investito somme considerevoli. Questo è stato possibile anche grazie al lavoro del Consiglio Metropolitano e del sindaco de Magistris che hanno fatto della sicurezza stradale e del conseguente miglioramento della mobilità uno degli obiettivi più importanti dell'attività della Città Metropolitana di Napoli».