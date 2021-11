Giovedì 2 dicembre alle ore 11, presso il Gran Cafè Gambrinus, in via Chiaia a Napoli, Legambiente e Contital presentano la campagna “Meno spreco, più riciclo”. Ristoranti, mense, catering protagonisti per prevenire lo spreco alimentare.

“Meno spreco, più riciclo”, infatti è una campagna volta ad una conversione ecologica proprio del settore della ristorazione, attuando azioni concrete per prevenire lo spreco alimentare. Alla conferenza stampa interverranno:

Luciano Pignataro giornalista e docente al corso di laurea in scienze gastronomiche mediterranee, Alfonso Iaccarino chef e fondatore del ristorante Don Alfonso 1890 **, Paolo Mancuso assessore all'ambiente e al mare del comune di Napoli, Massimo Di Porzio titolare del ristorante Umberto, Ferruccio Milanesi marketing manager di Laminazione sottile group e Mariateresa Imparato presidente di Legambiente Campania.