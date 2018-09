Licola, la piena dell'alveo dei Camaldoli riversa sulla spiaggia una scia di rifiuti

Domenica 2 Settembre 2018, 12:00

POZZUOLI - Una lunga scia di rifiuti di ogni genere da questa mattina sulla spiaggia libera di Licola in prossimità della foce dell'alveo dei Camaldoli. A denunciare l'ennesimo sfregio ad un angolo di paradiso come quello dell'arenile flegreo-domitio con veduta sulle isole del golfo è l'associazione Licola Mare Pulito.«Le piogge torrenziali di queste ore sono il motivo del riversamento sulla spiaggia di tutti questi rifiuti - spiega Umberto Mercurio, presidente dell'associazione - Le piene dell'alveo, infatti, portano a valle tutti i rifiuti che vengono sversati in maniera illegale al suo interno lungo il percorso. A rimetterci però alla fine siamo solo e sempre noi. Ma siamo stanchi e stufi di dover subire tutto questo».Una lunga scia di rifiuti con plastica, arredi dismessi, parti di autovetture e naturalmente tante carogne di animali travolte dalla piena dell'alveo dei Camaldoli. I volontari dell'associazione Licola Mare Pulito da questa mattina sono al lavoro per liberare la spiaggia da tutta la spazzatura.