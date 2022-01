Linea 10 metropolitana di Napoli, Cosenza: «Presto nuovi investimenti»

«In questi giorni stiamo discutendo con Roma per ottenere un enorme investimento per la realizzazione della linea 10 della metropolitana». Lo ha annunciato l'assessore comunale alle infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Cosenza, a margine della firma del protocollo con Fs per la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse della stazione di Campi Flegrei.

La linea 10 sarà linea metropolitana per collegare la stazione dell'Alta velocità di Afragola con Casoria, Casavatore e Napoli. «La linea 10 - ha aggiunto Cosenza - sarà uno dei grandi compiti di questa amministrazione».