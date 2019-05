Napoli, Metrò linea 1: sporcizia e rifiuti nella stazione Garibaldi

Martedì 21 Maggio 2019, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pareti e manufatti impolverati, cartacce sulle scale mobili, macchie sulla pavimentazione. Si presenta così, agli occhi di migliaia di pendolari, la stazione Garibaldi della linea 1 della metropolitana di Napoli, per ora capolinea della tratta fino a Piscinola in attesa della chiusura del circuito.La polvere è evidente sulle possenti travi che si incontrano scendendo tramite le rampe delle scale mobili. È incrostata sugli altoparlanti, sulle pareti dei pilastri e sui bordi delle scale. Segni di una pulizia assente e inadeguata da troppi mesi. A ciò si aggiunge l’inciviltà dei tanti che si liberano di biglietti e cartacce lasciandole cadere nel vuoto: basta affacciarsi e guardare verso il pianerottolo posto a metà altezza del pozzo che dà accesso alla banchina per rendersene conto.Non va meglio in banchina per l'accesso al treno in direzione Piscinola. Le lastre a protezione delle teche dei presidi antincendio risultano sfondate e non ripristinate. Anche qui il pavimento e le pareti si presentano sporchi e in alcuni punti sono saltate le piastrelle del percorso tattile, quello utilizzato da ipovedenti e non vedenti per evitare pericoli.