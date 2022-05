Anm informa che per attività di verifica programmata in linea, in merito alla messa in circolazione dei nuovi treni, mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, la linea 1 metropolitana anticipa le ultime corse serali prima della chiusura. Di seguito riportate le ultime corse garantite.

Mercoledì 11 maggio: da Piscinola ore 21.21; da Garibaldi ore 21.50. Giovedì 12 maggio: da Piscinola ore 20.28, da Garibaldi ore 20.54.