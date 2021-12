Linea Cassino-Napoli: domenica 5 dicembre modifiche al programma di circolazione treni

Prosegue l’attività dei cantieri sulle principali linee ferroviarie del nodo di Napoli. Per consentire a Rete Ferroviaria Italiana, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di realizzare i lavori connessi alla nuova tratta Cancello-Frasso dell’itinerario Napoli-Bari, domenica 5 dicembre la circolazione dei treni sulla linea Cassino-Napoli via Cancello subirà modifiche ed interruzioni. In particolare:

APPROFONDIMENTI I DANNI Maltempo, treni fermi e ritardi fra Napoli, Latina e Roma IL METEO Il maltempo flagella l'Italia da nord a sud: crolla muro a... I TRASPORTI Napoli, domani lo sciopero all'Anm metro linea 1, funicolari e...

- I treni regionali delle relazioni Cassino-Vairano-Caserta-Napoli, Rocca Ravindola-Venafro-Vairano-Caserta-Napoli e Roma-Formia-Caserta-Napoli seguono il percorso via Aversa e subiscono variazioni di numerazioni, orari e fermate;

- I treni regionali/metropolitani delle relazioni Battipaglia-Salerno-Caserta, Napoli Centrale-Caserta via Cancello e Napoli Campi Flegrei-Caserta sono limitati/originari da Cancello;

- Il solo treno 5895 della relazione Roma Termini-Napoli Centrale (via Cancello) è soppresso e sostituito da nuovo treno 34947 deviato via Aversa; i viaggiatori troveranno bus da Villa Literno per il proseguimento su Caserta.

- I treni InterCity Notte delle relazioni Torino-Reggio Calabria (e viceversa), Siracusa/Palermo-Roma/Milano (e viceversa) subiscono modifiche di percorso e numerazione.

I collegamenti tra le stazioni di Caserta e Cancello saranno garantiti da un servizio di bus navetta con cadenza ogni 30 minuti. Per i lavori sulla linea si prevede l’impiego di 60 persone, tra dipendenti di RFI e ditte appaltate, con un impegno economico complessivo di circa 2 milioni di euro.