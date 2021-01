Liquami nel lago Lucrino, l'acqua diventa marrone

Pozzuoli. Schiuma e liquami in queste ore stanno invadendo il Lago Lucrino le cui acque sono diventate marroni. Allarmati residenti e titolari dei locali della zona anche per la puzza che ha invaso l’intera area. L’acqua putrida, mescolata ai liquami, arriva dal canale che collega il lago con il mare, proprio davanti agli stabilimenti balneari del litorale flegreo. Lungo il condotto si immette un canale secondario che potrebbe essere la causa che questa mattina ha provocato la fuoriuscita dei liquami finiti in mare e nel lago. Non si esclude un “troppo pieno” dai comuni limitrofi, complici anche le piogge degli ultimi giorni. Inoltre, i recenti lavori non hanno previsto la realizzazione di una foce a mare che protegga lo specchio d'acqua dall'insabbiamento e dall'ingresso dei detriti. Da quando il Lucrino è tornato nella proprietà del Demanio, al termine del contenzioso, sembra abbandonato a sé stesso, come dimostra questa ennesima drammatica immissione di acqua fognaria. «Un lago ancora una volta indifeso, tra l’indifferenza generale» denunciano i residenti.

