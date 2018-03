Litorale domizio sfregiato, la Regione gioca la carta dell'archistar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Marzo 2018, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 11:04

Una archistar forse no, a meno che l'importo relativamente basso previsto dal bando pubblico (180 mila euro per 12 mesi di incarico) non abbia del tutto scoraggiato le grandi firme internazionali. Sembra in ogni caso che sia imminente l'assegnazione del «Servizio di elaborazione di una proposta di riqualificazione, valorizzazione e sviluppo del litorale domizio-flegreo» previsto dalla Regione nell'ambito del masterplan destinato al rilancio della costa campana. In altre parole, la vera e propria progettazione del masterplan stesso, la cornice per così dire di riferimento degli interventi che si andranno a incardinare (alcuni peraltro già in atto perché legati ad altre programmazioni regionali) e che dovrebbero garantire una ricaduta in termini di investimenti pubblici e soprattutto privati di circa 4 miliardi di euro.Non se n'era saputo molto, dopo l'avvio del complesso iter procedurale, gestito finora in piena sinergia pubblico-privati dal tavolo regionale coordinato dall'architetto Agostino Di Lorenzo. Evidentemente è passata l'idea di una supervisione generale per rafforzare l'idea-base del masterplan e la «visione unitaria» che lo ha ispirato, fissando le linee guida di uno sforzo di pianificazione tanto complicato quanto coraggioso. Non è dato di sapere quante domande siano state presentate. È certo invece che le buste sono state aperte nel rispetto della scadenza dei termini, il 15 febbraio scorso, e che come detto la nomina del vincitore da parte della commissione esaminatrice appare vicinissima, ferme restando tutte le incognite che solitamente si frappongono alla celerità delle operazioni, a cominciare da eventuali ricorsi. Il bando prevedeva la partecipazione anche di professionisti stranieri e obbligava i partecipanti a formulare la loro proposta in stretto collegamento con il valore paesaggistico dell'inquadramento territoriale nonché con le manifestazioni d'interesse mostrate dai privati e le peculiarità indicate dai 14 Comuni interessati, le une e le altre già accluse al dossier. L'obiettivo di fondo è la determinazione di una «idea forza» per lo sviluppo dell'area costiera, capace di «definire i segni identitari del territorio dal punto di vista infrastrutturale, architettonico, culturale, insediativo e tecnologico». E al tempo stesso di «definire le azioni integrate nel quadro di Unità minime di attuazione individuate nel rispetto della strumentazione urbanistica e paesaggistica vigente».