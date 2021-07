Napoli, vita nuova per lo sferisterio di Fuorigrotta: «Abbiamo iniziato a ripulire la struttura»

Potrebbe esserci un nuovo futuro per lo sferisterio di Fuorigrotta dove, già nelle scorse settimane, sono iniziati i lavori di pulizia dell'area esterna trasformata in discarica abusiva dai pirati dei rifiuti. Una piccola grande rivoluzione, frutto del lavoro congiunto tra X municipalità e prefettura, che ha spinto la proprietà dello stabile SACS (Società attività concessioni sportive) a rimuovere erbacce e rifiuti.

«Abbiamo ripreso un cammino che si era bloccato tra il 2009-2010 – afferma il presidente della Municipalità Diego Civitillo – per recuperare tutta la struttura e per darle una nuova vita. Vogliamo rendere questo ex palazzetto della pelota un vero riferimento per il quartiere che possa ospitare iniziative di carattere sportivo, culturale e sociale». Una finalità che potrebbe essere raggiunta nei prossimi anni se tutti i tempi saranno rispettati e se non ci saranno nuovi intoppi. «Per questo stiamo lavorando alla manutenzione ordinaria – conclude Civitillo – ed alla fase progettuale recuperando i vecchi elaborati. Ma ora è importante iniziare a ripulire di volta in volta questo spazio con l'obiettivo di restituirlo alla cittadinanza nel più breve tempo possibile. In questo momento non abbiamo tempistiche certe ma dopo gli stop che ci sono stati siamo già felici di aver raggiunto questo risultato».