Lotteria Italia, 18 biglietti vincenti in Campania: distribuiti 520mila euro

In Campania quest'anno la Lotteria Italia ha distribuito premi per un totale di 520mila euro, 18 i biglietti vincenti di cui 2 di seconda categoria per un valore di 100mila euro ciascuno e 16 di terza categoria dal valore di 20mila euro.

Ecco i biglietti vincenti:

Premi di seconda categoria da 100mila euro

Q 323494 FAICCHIO BN

A 300460 FORMICOLA CE

Premi di terza categoria da 20mila euro

C 193376 GIFFONI VALLE PIANA SA

F 136548 PIETRAVAIRANO CE

B 44085 TEANO CE

O 356727 NOCERA SUPERIORE SA

C 147864 ERCOLANO NA

P 255815 ATRIPALDA AV

R 364190 NAPOLI NA

P 268024 BRUSCIANO NA

E 258993 NAPOLI NA

B 411099 SALERNO SA

D 195823 PIANO DI SORRENTO NA

N 108882 BENEVENTO BN

T 269844 NAPOLI NA

N 253057 BATTIPAGLIA SA

T 372443 CASORIA NA

S 013382 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA