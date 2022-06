Il Lotto sorride alla Campania: vincite per oltre 74mila euro

La Campania torna a sorridere grazie al Lotto: nell’ultimo concorso, come riporta «Agipronews», sono state centrate vincite per oltre 74 mila euro. La prima è arrivata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, pari a 23.750 euro mentre a Casoria, in provincia di Napoli, sono state centrate due vincite rispettivamente da 22.500 mila euro e un'altra da 14 mila euro. Infine a Napoli un fortunato giocatore ha centrato un premio da 14.005,43 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 525,1 milioni dall'inizio dell'anno.