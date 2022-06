Lotto, Campania protagonista: vincite per oltre 120mila euro

La Campania diventa protagonista nel mondo delle vincite targate «Lotto». A Napoli sono stati infatti vinti 54.347,83 euro al Simbolotto, mentre a Casoria, in provincia di Napoli, sono stati vinti 25.800 euro. Si festeggia anche a Capua, in provincia di Caserta, come riporta Agipronews, dove è stata realizzata una vincita da oltre 21mila euro. A Poggiomarino, in provincia di Napoli, infine, sono stati vinti altri 19mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 486 milioni da inizio anno.