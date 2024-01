Lotto, a Napoli vinti 22.500 euro grazie al terno 39-61-74 sulla ruota di Napoli

Festa a Napoli grazie al concorso del Lotto di giovedì 18 gennaio.

Nel capoluogo campano, come riporta Agipronews, vinti 22.500 euro grazie al terno 39-61-74 sulla ruota di Napoli.

Da segnalare anche una vincita da 14.500 euro a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, in seguito alla combinazione 3-10-39 sulla ruota di Napoli, che premia anche Casoria con una vincita da 10mila euro in seguito all'ambo 3-39.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro, per un totale di 72 milioni da inizio anno.