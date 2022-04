Lotto, a Napoli vincita da 213mila euro: è nella Top 10 del 2022

Napoli protagonista dell'ultimo concorso del Lotto: un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 213mila euro - la più alta della giornata e al nono posto della Top 10 del 2022 - grazie a una puntata complessiva da 2 euro su sei numeri sulla ruota di Napoli, che gli ha permesso di indovinare dieci ambi, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina.

Gli stessi numeri (22-24-37-54-69-84) giocati su tutte le ruote hanno portato altri 21mila euro, per un bottino totale che supera i 234mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 271,2 milioni dall'inizio dell'anno.