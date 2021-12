Lotto, poker di vincite in Campania: premi di oltre 50 mila euro

Il lotto premia la Campania con un poker di vincite: nel concorso del 2 dicembre, come riporta Agipronews, in regione sono stati vinti oltre 50 mila euro. A Cesa, in provincia di Caserta, un giocatore ha centrato un terno con i numeri 22, 23, e 72 sulla ruota di Napoli per una vincita totale di 22500,00 euro.

Proprio a Napoli, invece, due giocate sempre sulla ruota del capoluogo campano, hanno fruttato oltre 22000,00 euro: la prima ha visto protagonista un giocatore che ha centrato una vincita da 14 mila euro con 3 ambi e un terno mentre la seconda ha fruttato a un altro giocatore, con un ambo secco, 7.500 euro. L'ultima, poi, ha premiato un giocatore di Maddaloni, in provincia di Caserta, con una vincita da 6750,00 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,5 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo di euro dall'inizio dell'anno.