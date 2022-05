Lotto, Napoli fortunata: vincite per oltre 60mila euro

Il Lotto premia la Campania: nel concorso del 5 maggio sono state centrate vincite per oltre 60 mila euro. La prima è stata realizzata a Napoli dove un fortunato giocatore è riuscito a portare a casa 50.596 euro con l'opzione LottoPiù, mentre la seconda, centrata sempre a Napoli, ha premiato un giocatore con una vincita pari a 9.750 euro arrivata grazie a tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per 6,5 milioni di euro, per un totale di 354 milioni da inizio anno.