Luci d'Autore a Napoli per il Natale 2022: «Illuminare la città dal centro alle periferie»

Luci natalizie che raccontino l'identità di Napoli, i suoi segni e i suoi simboli per donare ai cittadini e ai turisti nazionali e internazionali una Napoli illuminata dal centro alle periferie. È il progetto Luci d'Autore, promosso dalla Camera di commercio di Napoli in collaborazione con la città metropolitana e il coinvolgimento dell'Università Federico II e dell'accademia di Belle Arti, per la realizzazione delle luminarie per il Natale 2022. «È un progetto impegnativo ed è questo il motivo per cui partiamo già ora - ha affermato Ciro Fiola, presidente dell'ente camerale - è necessario programmare per poter realizzare nei tempi giusti. Il nostro obiettivo è illuminare tutta la città e in alcune zone realizzare delle luci d'autore».

Le Luci d'Autore saranno installate in due strade per ogni municipalità e nel centro storico, mentre nel resto della città saranno esposte luci più tradizionali. Un progetto per cui la Camera di commercio stanzia 3 milioni di euro a cui si aggiungono 2 milioni di euro della città metropolitana. Tutti i progetti saranno preventivamente sottoposti al vaglio della soprintendenza. «Il progetto vuole dare un'espressione artistica alle luminarie natalizie - ha aggiunto il sindaco, Gaetano Manfredi - e consentire ad artisti affermati ed anche a giovani artisti emergenti di esprimersi e contribuire a questo programma collettivo. Dobbiamo sempre lavorare per il meglio qualificando le iniziative e sviluppando attività innovative e di qualità per offrire un'attrattiva non solo ai nostri cittadini ma anche ai turisti nazionali e internazionali».

Direttore artistico del progetto, a costo zero, è il maestro Lello Esposito. «L'idea è illuminare Napoli dal centro alle periferie affinchè possano avere nuova luce - ha spiegato Esposito - e lo faremo anche grazie al contributo degli studenti della Federico II, dell'accademia di Belle Arti, dei ragazzi di Nisida e delle associazioni. L'obiettivo è creare delle luci 'nostrè, che raccontino l'identità della città attraverso i suoi segni e i suoi simboli perchè più sappiamo raccontarci e più siamo universali».

La presentazione del progetto delle Luci d'Autore è stata anche l'occasione per presentare una ricerca sul gradimento di cittadini, turisti e imprese rispetto alle luminarie dello scorso Natale del progetto Illuminiamo Napoli della Camera di commercio. Dalla ricerca, effettuata su un campione di 3.500 soggetti, è emerso che la realizzazione delle luminarie 2021 è stata apprezzata dal 98 per cento del campione. Alla presentazione del progetto hanno partecipato anche Rosita Marchese, presidente dell'accademia di Belle Arti, e Michelangelo Russo, direttore del dipartimento di architettura della Federico II.