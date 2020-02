Luci e strani fenomeni in cielo nel Napoletano, immagini spettacolari sui social

Luci fluorescenti nel cielo, notte con il naso all'insù a Crispano. Un fenomeno che alcuni spiegano dovuto ad un'alta concentrazione di cariche elettromagnetiche prima del temporale. Iniziato verso le 23.20 di ieri sera, è durato più di un'ora, incantando cittadini, che muniti di cappotti e sciarponi hanno sfidato il freddo per immortalare dai balconi le immagini spettacolari. Grande la curiosità soprattutto per i più piccoli, la cui fantasia riportava a scene viste in tv, con l'arrivo di navicelle spaziali sul pianeta terra.



Ultimo aggiornamento: 11:18

La maggior parte ha ricordato quel maggio 2010, quando vennero avvistati cerchi in un campo nei pressi di via Cancello, e una folla incuriosita si era recata per ammirare e fantasticare sull'arrivo di ufo. Protagonista stanotte è stato dunque il cielo, con lampi colorati che formavano cerchi, e vortici forforescenti. Un fenomeno simile si era verificato lo scorso mese di settembre, anche a Casoria, e anche in quella occasione, video e foto si erano diffusi sui gruppi social.