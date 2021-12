Napoli, per le luminarie al Vomero fumata nera: «Non saranno rimontate»

La corsa contro il tempo del Comune di Napoli per i lavori di potatura lungo le strade di via Alessandro Scarlatti e via Luca Giordano al Vomero, al momento, difficilmente garantirà la reinstallazione delle luminarie natalizie finanziate dalla Camera di Commercio, rimosse due giorni fa proprio per questo motivo. Nonostante l’appello del sindaco Gaetano Manfredi che ottimisticamente ha commentato «c’è un problema di coordinamento, ma spero che si possa trovare una soluzione», in queste ore tra i due enti non sono avvenuti passi in avanti per la risoluzione del problema. Sì, perché mentre da un lato i lavori della ditta incaricata della manutenzione dei platani delle due strade vomeresi procedono speditamente - sotto l’attenta supervisione dell’assessore al Verde Vincenzo Santagada - dall’altro, per forza di cose, questi si protrarranno oltre le 48 ore richieste dall’ente camerale. Termine entro il quale la ditta incaricata da Palazzo della Borsa sarebbe stata in grado di rimontarle senza costi aggiuntivi. Entro domani, infatti, i giardinieri dell’azienda vincitrice della gara del Comune per la manutenzione degli alberi ad alto fusto completeranno gli interventi su via Scarlatti per poi dedicarsi a via Luca Giordano. Per cui le potature saranno terminate non prima del fine settimana. «Speriamo entro venerdì» confida uno degli addetti ai lavori presenti sul posto.

Tempistiche allungate dovute al fatto che si sta procedendo con interventi mirati di alleggerimento delle chiome e non con la più invasiva e rozza capitozzatura - come accaduto per via Cimarosa, strada non interessata dalle luminarie – che dimezzerebbe i tempi, ma, indebolirebbe le piante per gli anni a venire, rendendole più vulnerabili a malattie e intemperie. «Stanno intervenendo in maniera corretta. I tempi sono condizionati dalla posizione delle piante e dal passeggio delle persone ma finalmente si sta eseguendo un ottimo lavoro sulle alberature» commenta Mario Fontana del Comitato Civico Vomero. Dalle stanze di Palazzo della Borsa filtra che l’eventuale rimontaggio delle luci peserebbe sulle casse dell’ente per ben oltre 20mila euro e che una tale cifra non può essere ottenuta dai fondi del bando “Illuminiamo Napoli” in quanto tutte le voci di spesa sono già state tutte impegnate. Quindi, almeno per oggi, fumata nera per le luci natalizie al Vomero, per lo sconcerto di residenti e commercianti che tanto avevano plaudito all’iniziativa. Se la situazione, però, dovrebbe risolversi è già pronta un'altra polemica: la sicurezza dell’installazione sugli alberi.

«Se gli storici platani del Vomero – attacca Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari - i cui rami erano stati “impiccati” con le corde che sostenevano i filari di luci, in aperto contrasto con le disposizioni impartite al riguardo dal servizio eventi del Comune di Napoli, con la nota del 10 settembre scorso, potessero parlare ringrazierebbero invece chi, come me, fin dal primo momento, si è battuto, anche per evidenti ragioni di sicurezza, perché venissero liberati dai cappi». Capodanno fa riferimento ad una nota del Servizio Eventi di Palazzo San Giacomo del settembre scorso che si limita ad indicare l’utilizzo di edifici e pali dell’illuminazione pubblica per l’installazione delle luminarie, e non degli alberi. Per l'utilizzo dei quali, però, gli uffici comunali hanno concesso i regolari permessi di occupazione di suolo pubblico all’ente camerale senza mai eccepire nulla, successivamente, ad installazioni avvenute. Sulla questione la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Maria Muscarà, ha fatto richiesta scritta di chiarimenti all’Asl locale e ai vigili del fuoco «in quanto numerosi cittadini hanno segnalato criticità in particolare circa la forma di ancoraggio delle luminarie ad alberi e arbusti e sul tipo di cavi elettrici usati, che si presentano a vista come di seconda mano e senza numero di omologazione CE». La telenovela luci di Natale al Vomero è ancora lungi dallo spegnersi.