Lungomare di Napoli, apre il cantiere: «Comincia il restyling»

Sono partiti i lavori di restyling sul lungomare di Napoli. Lo annuncia in un video l'assessore alle infrastrutture, Edoardo Cosenza. I primi interventi riguardano la realizzazione della nuova fogna per accogliere le acque bianche, le acque di pioggia. Per lo svolgimento dell'intervento, è interdetta parte della strada e della ciclabile e si proseguirà andando verso via Nazario Sauro.

«Questa parte - spiega Cosenza - dovrebbe concludersi verso il mese di giugno e, in parallelo, partiranno i lavori di rifacimento del marciapiede lato mare». Cosenza sottolinea inoltre che la zona del lungomare dove si trovano le attività di ristorazione saranno interessate dal restyling da novembre 2024 a marzo 2025.

«Le scelte che stiamo facendo devono essere molto consapevoli e mirate - afferma - perché in passato lavori di questo tipo sono miserevolmente falliti. Stiamo dedicando molto tempo alla scelta dei materiali migliori e ancora non abbiamo deciso bene per il tratto di strada carrabile perché, se è pur vero che si pedonalizza, le operazioni di carico e scarico con mezzi pesanti si fanno ogni giorno, così come devono passare i mezzi Asia, e la strada deve essere pronta in caso di emergenza.

Pertanto vogliamo una messa in opera che sia duratura e perciò quella parte la stiamo studiando con grande attenzione».