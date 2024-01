L'avvio del cantiere sul lungomare era annunciato per ieri mattina, ma al lavoro non c'era nessuno. «Si tratta solo di un breve slittamento, gli scavi prenderanno il via domani, mercoledì», spiegano da palazzo San Giacomo. In programma ci sono gli interventi di riqualificazione avviati dalla giunta de Magistris e portati avanti dall'amministrazione attuale, 13 milioni per ridefinire via Partenope con l'allargamento dei marciapiedi, la realizzazione di panchine a spazi verdi, la revisione della pista ciclabile e la riduzione dello spazio per la circolazione che resta inibita ma deve essere possibile in caso di urgenza.

In realtà la porzione attuale dei lavori è destinata esclusivamente al rifacimento del sistema fognario: sei mesi di lavori, forse meno perché la data ultima è fissata per fine giugno. Poi ci sarà una lunga sosta durante l'estate e, solo ad ottobre, è annunciata la partenza del vero e proprio restyling.

La giornata di ieri è servita a chiudere il verbale di affidamento dei lavori e a verificare gli ultimi dettagli sull'avanzamento del cantiere.

Si tratta di interventi che verranno effettuati nella zona di via Partenope più vicina al mare, dove c'è la pista ciclabile che è stata inibita fino a giugno. Gli operai dovrebbero far scattare i lavori a partire dall'area dell'ex facoltà di Economia e Commercio e avanzare verso via Nazario Sauro fino a via Acton per realizzare un nuovo sistema fognario che consenta al Borgo Marinari di cancellare gli atavici problemi, alla strada costiera di ottenere una migliore gestione dello scolo delle acque e a un'ampia porzione delle strutture circostanti di avere una rinnovata funzionalità delle fogne.

Il cantiere, per evitare un grave impatto sulle strade interessate, dovrebbe avanzare a blocchi da 200 metri: si procede solo quando la porzione precedente è completata, in modo da non creare lunghi disagi all'intero percorso interessato.

I ristoratori della zona sono in ansia. Avevano gioito a luglio quando era stato installato il cantiere, avevano sperato nella promessa d'inizio lavori per ottobre che era stata fatta dall'amministrazione locale, s'erano consolati con l'annuncio dell'avvio degli interventi fissato nella giornata di ieri «adesso aspettiamo, e speriamo che lo slittamento sia davvero breve come annunciato - sospira Luigi Stentardo del ristorante Ciro al Borgo Marinari - non abbiamo potere di scelta, dobbiamo solo augurarci che questi lavori finalmente prendano il via. Sono annunciati da troppo tempo, ora è il momento che vengano eseguiti».

Più accomodante Antonino Della Notte, titolare di Antonio & Antonio e presidente Aicast: «Il ritardo di ottobre è stato causato dalla necessità di ricercare i materiali migliori per gli interventi, quello attuale è di poche ore. Io sono certo che l'amministrazione manterrà i suoi impegni. Abbiamo avuto incontri a Palazzo San Giacomo e abbiamo trovato nell'assessore Edoardo Cosenza una persona attenta e competente. Siamo in buone mani».

Sulla necessità di avere tempi certi di realizzazione degli interventi batte Massimo Di Porzio, presidente napoletano di Confcommercio e al vertice provinciale della Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi: «L'amministrazione ha il dovere di dare certezze. Bisogna sapere quando ci saranno i lavori, quali saranno le aree di volta in volta interessate e, soprattutto quali saranno le date di conclusione. In gioco c'è la sussistenza di tante imprese, che non possono convivere con il dubbio».