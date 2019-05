Lungomare di Napoli, da oggi addio alla plastica: «Ma così costi più alti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 1 Maggio 2019, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scatta oggi il divieto assoluto per l'utilizzo dei prodotti monouso non biodegradabili su tutta la fascia costiera. Napoli diventa «plastic free», grazie all'ordinanza comunale firmata un mese fa dal sindaco de Magistris, con la quale, da Pietrarsa a La Pietra, passando per il lumgomare, Posillipo e Coroglio si limita la produzione di rifiuti in plastica, come previsto tra le altre cose dalla direttiva della Commissione europea approvata il 19 dicembre 2018. La strada sembra però tutt'altro che in discesa. Molti titolari di attività lamentano infatti «il poco tempo avuto a disposizione per organizzare gli ordini» e «un aumento dei costi di gestione con picchi del 100 per cento».