Verso un nuovo lungomare, fatto di basoli e non di asfalto: il look di via Partenope e dintorni sarà completato entro la fine dell'autunno '24, stando al cronoprogramma. Il cantiere in via Nazario Sauro è già allestito, e la «maggior parte delle operazioni - spiega l'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza - partirà a settembre».

Nell'attesa, i primi effetti positivi si vedono già. Il Mattino compie lo stesso tour a un anno di distanza. E rispetto al 2022, tra via Acton e Nazario Sauro c'è senz'altro più decoro. Sparite le balaustre pericolanti mentre i crateri nei marciapiedi sono un ricordo. Fortunatamente, dal momento che il fiume di turisti, in questo angolo di Napoli, non smette mai di scorrere. Ma le criticità principali si riscontrano dopo piazza Vittoria, tra via Caracciolo e Mergellina. Tra queste c'è «l'assenza di bagni pubblici», sottolineata da decine di visitatori. Dalla giunta comunale fanno sapere che le toilette pubbliche sono state ordinate, con un fondo dell'assessorato al Welfare di Luca Trapanese, e che verranno allestite a Rotonda Diaz e spiaggia delle Monache. Difficilmente, però, arriveranno prima di Ferragosto.

Dopo anni di abbandono, c'è aria di pulito sul muro appena rifatto del belvedere di via Cesario Console. I tubolari dell'ascensore, risistemati, non sono più un cazzotto nell'occhio. Rimesse in sesto anche le scalette che salgono da via Acton verso il Plebiscito. Il muro è nuovo di zecca, grigio scuro. Peccato che qualche incivile lo abbia già sporcato con degli inutili graffiti. L'aria di decoro ritrovato prosegue anche qualche metro più su, in via Nazario Sauro. Lo sguardo verso il mare non viene più ostacolato da fastidiose retine arancioni. E i marciapiedi non sono più un invito all'inciampo. Addio anche alle fioriere malcurate. Decine di venditori ambulanti, in compenso, offrono gadget ai turisti. E si fanno notare due enormi bus grigi parcheggiati: ostacolano la vista del Vesuvio. I tavolini dei bar scoppiano di visitatori, così come quelli dei ristoranti di una via Partenope in cui molto presto torneranno i cantieri.

Anarchia e dissesti, sporcizia e sole. Questi invece gli ingredienti che, purtroppo, pullulano nel resto del lungomare tra via Caracciolo e oltre la Rotonda Diaz, dove i bagnanti non mancano, ma i bagni pubblici sì. Siamo nei pressi dell'affollata Mappatella Beach che - ricordiamolo - è, tra quelle balneabili, la spiaggia comunale più grande della città che non sia oggetto di limitazioni di numero né di obbligo di prenotazione online. Mergellina, però, non è via Partenope, come lamentato a più riprese dagli stessi titolari degli chalet che, a ridosso dell'estate e a margine degli orribili fatti di sangue avvenuti in zona nei mesi scorsi, chiedevano «un'area pedonale anche qui, tra molo Luise e Largo Sermoneta».

Per limitare gli inconvenienti per bar, ristoranti o turisti (e cioè per l'indotto), i lavori tra via Partenope e Nazario Sauro procederanno a step. Questo è il piano: «Di certo si partirà da via Nazario Sauro - illustra Cosenza - Tra novembre e marzo si lavorerà davanti ad alberghi e ristoranti, così da dare meno disagi possibili al turismo. Obiettivo del restyling sarà la realizzazione di un arredo urbano coerente con una zona ad alto valore paesaggistico: dehors uniformi e la sostituzione dell'asfalto con un basolato piccolo sul marciapiede e più grande sulla carreggiata. Verranno usate malte speciali, più resistenti di quelle messe negli anni scorsi a via Chiaia e via Toledo. Le corsie dal lato del mare saranno sempre disponibili: queste strade sono una via di fuga importante in caso di chiusura della. A lavori finiti, resteranno la ciclabile e due corsie di percorrenza definite meglio di oggi. I marciapiedi dal lato dei locali saranno estesi fino a dove al momento ci sono i tavoli. La durata dei lavori sarà di 14 mesi, ma le priorità sono garantire la sicurezza e l'alta qualità di una strada che è ormai una vetrina osservata da milioni di visitatori. Sono in contatto con le associazioni di albergatori e ristoratori: organizzeremo le cose in sinergia con loro. La maggior parte delle operazioni partirà a inizio settembre, l'importo dei lavori è di 13,2 milioni. Più 300mila euro da spendere in tecnologie, tra cui l'installazione di telecamere. In questo modo, solo chi ne ha diritto potrà passare da via Partenope».