Restyling in via Partenope: ancora non sono iniziati i lavori di rifacimento del lungomare, il cui avvio, nei mesi scorsi, era stato annunciato tra settembre e i primi giorni di ottobre. Il cantiere è già allestito da mesi in via Nazario Sauro ma, al momento, di operai al lavoro non se ne vedono. I ristoratori, da un lato, chiedono «un calendario preciso delle operazioni», così da gestire dipendenti e prenotazioni, e temono di «perdere l'indotto delle vacanze di Natale e della Pasqua dell'anno prossimo».

Palazzo San Giacomo, dall'altro lato, è in attesa di «certezze sui materiali da utilizzare e sulle modalità di installazione - spiega l'assessore comunale alle Infrastrutture Edoardo Cosenza - Vanno evitati gli insuccessi delle amministrazioni passate in via Toledo e via Chiaia». Insomma, nei prossimi giorni si procederà con tutti i test del caso, ma «tra novembre 2023 e marzo 2024 rassicura Cosenza i lavori avranno luogo nelle zone di alberghi e ristoranti».

Oltre 13 milioni di fondi già pronti per il restyling di via Partenope e dintorni. Dehors dai colori uniformi, pavimentazione con basoli, messa a nuovo di marciapiede e asfalto. Questo il progetto, di lungo corso, che dovrà portare a un ammodernamento della cartolina simbolo della città, della curva più famosa di Partenope, capace di generare fino a «5 milioni di coperti all'anno».

L'avvio dei lavori, che procederanno a step, era stato annunciato per il mese scorso. Eppure, i ristoratori aspettano certezze e chiedono conferme: «Il Comune è in ritardo rispetto a quanto annunciato - dice Andrea Macchia, titolare di Regina Margherita - Non sappiamo nulla di quando saranno avviati i lavori, che dovevano partire tra settembre e ottobre. Ci serve conoscere la programmazione da Palazzo San Giacomo, che non ci ha ancora convocato. Molti di noi devono procedere con importanti lavori interni, in concomitanza con i cantieri davanti alle soglie dei locali. Temiamo che i lavori saltino di nuovo, come accaduto in passato. O temiamo che saremo costretti a chiudere le attività tra Natale e Capodanno o, ancora peggio, per la primavera estate 2024. Sarebbe una grave perdita di indotto».

«Non si è ancora stabilita una data di inizio delle operazioni che partiranno da via Nazario Sauro - spiega Antonino Della Notte, titolare di Antonio&Antonio e altri ristoranti - Non ci è stato fornito un calendario, che ci serve al più presto per gestire le prenotazioni future e quelle già prese. I lavori andranno fatti di sicuro a step, mi auguro che almeno un primo tratto, quello dei grandi alberghi, venga finito entro Pasqua, cioè il 31 marzo. Perdere la Pasqua ci costerebbe oltre il 50% del lavoro e le tante assunzioni dei dipendenti stagionali. Ci aspettavamo più precisione sui tempi, ma restiamo fiduciosi perché Cosenza è un assessore competente e sensibile al bene della città».

Gli scavi previsti al lungomare, che garantiranno di sicuro dei vantaggi in termini di immagine e decoro, portano oggi anche incertezza a una vasta filiera di attività commerciali della ristorazione e dell'accoglienza. L'assessore Cosenza, interpellato dal Mattino, non si sottrae alle domande e chiarisce: «Non ci sono problemi, ma i lavori non inizieranno fino a che non ci saranno certezze sui materiali da utilizzare e sulle modalità di installazione, visto l'insuccesso delle passate amministrazioni a via Toledo e via Chiaia, dove si sono dissestati in parte il materiale e in parte il sottofondo. Perciò stiamo valutando, con il progettista, il direttore dei lavori e con l'impresa, i vari materiali da installare sulla strada e sulla pista ciclabile. Tra novembre 2023 e marzo del 2024 si terranno i lavori davanti ad alberghi e ristoranti. Gli imprenditori lo sanno. Il calendario preciso degli scavi glielo daremo dopo».

Siamo nella fase dei test, insomma, da concludere per evitare problemi in corso d'opera o a restyling finito, come accaduto con altri progetti. «Non se ne può più di questo ritardo - chiosa però Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della commissione Infrastrutture in via Verdi - Mi auguro che, alla base di questo slittamento, non ci siano problemi di natura economica».