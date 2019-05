Lutto a Torre del Greco, morto il pittore Salvatore Flavio Raiola

Lunedì 6 Maggio 2019, 19:19

Lutto nel mondo dell’arte: se n’è andato il maestro Salvatore Flavio Raiola, pittore figurativo e altarista molto noto a Torre del Greco. È morto questa notte all’età di 83 anni il pittore Salvatore Flavio Raiola, pittore e docente di Storia dell’Arte nella città corallina. Lascia la moglie Pasqualina D’Agostino e sei figli: le esequie si terranno domani alle 16 alla chiesa di Santa Maria del Popolo in corso Vittorio Emanuele.Il maestro Raiola è nato il 20 agosto del 1935 a Torre del Greco nel quartiere di Santa Maria di Costantinopoli e si è formato al circolo Morelli che ha frequentato grazie al padre Giuseppe Raiola, noto come Raimir, autore di canzoni napoletane tra cui «A corallina».Appassionatosi sin da giovane all'arte, frequentò durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale gli studi di anziani artisti della sua città, quali Nicola Ascione (Torre del Greco, Napoli, 1870 – Napoli, 1° marzo 1957), Nicolas De Corsi (Odessa, 1882 – Torre del Greco, Napoli, 1956) e Antonio Mennella (Torre del Greco, Napoli, 13 giugno 1901 – 19 luglio 1964), ma fu Renato Barisani (pittore e scultore, Napoli, 1918 – 2 settembre 2011) il suo vero maestro, da cui prese molte lezioni.Passo successivo per Raiola fu l'iscrizione nel 1954 all'Accademia di Belle Arti di Napoli.Conobbe vari componenti dell'allora Avanguardia napoletana, ma Salvatore Raiola seguì la sua strada e portò avanti le sue ricerche: per un periodo i suoi dipinti subirono l'influenza della compendiaria pittura pompeiana, poi si concentrarono sulla figura umana a partire dagli Anni Sessanta. Insegnate per molti anni di Educazione Artistica nella scuola media, ha proseguito nella sua attività di pittore. È stato pittore, scultore, scenografo, altarista e nel 1993 ha disegnato il Carro dell’Immacolata.