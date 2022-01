Pompei, alla Madonna 1.200 rose per chiedere la fine della pandemia

Mille rose bianche e 200 rosse in dono alla regina del Rosario per chiedere la fine della pandemia. In occasione della 55esima Giornata Mondiale della Pace, una corona di circa mille rose bianche su cui campeggia la scritta «Pax» (con rose rosse) è stata collocata dai vigili del fuoco sulla loggia papale del Santuario di Pompei, la cui facciata monumentale nel 1901 fu dedicata da Bartolo Longo proprio alla Pace Universale.

Presenti alla cerimonia, con i numerosi fedeli, il sindaco Carmine Lo Sapio, l'assessore Vincenzo Mazzetti e il consigliere Giuseppe Del Regno, (accompagnati dagli agenti della polizia municipale), unendosi in preghiera all'arcivescovo monsignor Tommaso Caputo.