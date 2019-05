Maestra sospesa, a Napoli i colleghi sfilano con Zorro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 23 Maggio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Insieme a Rosa Maria è stata sospesa la democrazia» urla la piazza. Qualche striscione con gli articoli 21 e 33 della Costituzione, bandiere dei Cobas che si incrociano con quelle di Potere al Popolo e la Sinistra, molti docenti, pochi studenti e una manciata di dirigenti scolastici. La manifestazione in solidarietà della professoressa sospesa a Palermo non sfonda come in tanti avrebbero voluto e racimola poco più di duecento persone. Tanti i capelli bianchi, rare le generazione dei millennials che non nascondono la delusione «di non riuscire a coinvolgere i nostri coetanei nelle manifestazioni di piazza per valori etici e politici» come confessa Gianluca del liceo «Mazzini», qui in rappresentanza anche del collettivo Studenti Autorganizzati Campani legato al centro sociale «Je so' pazzo». Non va meglio sul fronte dei dirigenti scolastici. «Saremo una decina e non nascondo l'amarezza» si lascia andare Piero De Luca che dirige l'Istituto comprensivo «Sauro Errico Pascoli», tre plessi nel cuore del Rione Berlingieri a Secondigliano. Più presenti i Cobas che, bavagli sulla bocca, hanno inscenato «una censura ideologica del tutto simile a quella vissuta da Rosa Maria Dell'Aria, la cui unica colpa è quella di aver insegnato i valori della libertà di espressione e pensiero ai suoi studenti. Chiediamo le dimissioni immediate del ministro Bussetti, inadatto e incapace nel suo ruolo» precisa Marcella Raiola.