Mafia e Covid: Catello Maresca all'incontro virtuale dei Rotaract

Si terrà domani alle 20, in modalità telematica sulla piattaforma Zoom, l’incontro dal titolo «Mafia e Covid. Rischi di infiltrazione e strategie di contrasto», al quale prenderà parte Catello Maresca, sostituto procuratore della Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli. L’iniziativa, promossa dai Rotaract Club napoletani riuniti, s’inserisce in un più ampio ciclo di eventi di sensibilizzazione sui temi della giustizia.

«Sarà un grande piacere per me – da Rotariano e da magistrato – incontrare i giovani amici del Rotaract» spiega Maresca. «Sarà l’occasione per condividere riflessioni e per affrontare i dubbi e le incertezze che accompagnano questo periodo di grande crisi nel quale le mafie rischiano di diventare ancora più pericolose», continua il magistrato.

«Abbiamo già organizzato durante lo scorso anno vari incontri sui temi della giustizia, invitando esponenti di spicco nel panorama locale e nazionale. Per questo abbiamo accolto con grande entusiasmo l’adesione all’iniziativa da parte del dott. Maresca», aggiunge Roberto Porzio, presidente del Rotaract Club Napoli Ovest. «La nostra associazione sposa, ormai da anni, progetti trasversali, che mirano sia ad incidere sulla formazione di cittadini consapevoli, sia ad affrontare con interventi di service alcune tra le molte problematiche della nostra realtà circostante», conclude Porzio.

