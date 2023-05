Questo alle porte sarà un maggio tutto azzurro, con una sfumatura di rosa giovedì 11, giorno della tappa partenopea del Giro d'Italia. Calcio e indotto turistico, cultura e ciclismo, carnevale da scudetto, grande musica e grande arte contemporanea. Gli appuntamenti saranno tanti e importanti. In questo quadro di festa ed eventi, visto il risultato già ampiamente acquisito sul campo, piomba l'incertezza sulla festa ufficiale per lo scudetto inizialmente prevista per il 4 giugno. La celebrazione spiegano dalla giunta di Palazzo San Giacomo potrebbe avvenire già questo mese, probabilmente in concomitanza con la premiazione degli azzurri, che dovrebbe essere anticipata al 21 maggio, data di Napoli-Inter. Tutti punti interrogativi che verranno chiariti la settimana prossima. Il sindaco Manfredi, intanto, ha annunciato un evento con la squadra in consiglio comunale. «Questo maggio sarà il nostro Carnevale - dichiara l'assessore al Turismo di Palazzo San Giacomo, Teresa Armato - La vittoria del Napoli, il maggio dei Monumenti, il Giro d'Italia: è appena iniziato un mese in cui l'offerta turistica raggiungerà livelli altissimi. Ci prepariamo ad accogliere centinaia di migliaia di visitatori. E stiamo implementando gli appuntamenti in tutte le zone della città, nell'ottica della creazione di una Napoli policentrica, che sia stabilmente al livello delle altre grandi capitali del turismo europeo».

Il maggio d'oro di Napoli. Lo scudetto già matematicamente raggiunto sta già facendo registrare un effetto moltiplicatore su programmazione e indotto. Si intensifica, infatti, il calendario di eventi messo in campo dall'Amministrazione comunale per ampliare la qualità dell'offerta per le migliaia di turisti in arrivo all'ombra del Vesuvio. La prossima settimana verranno presentati, nell'ordine, la nuova edizione del Maggio dei Monumenti (quest'anno dedicato al tema dell'Aria) il cui inizio è fissato il 12 maggio, e il Giro d'Italia. Intensificato anche il programma di arte contemporanea, con esposizioni artisti di livello nazionale ed internazionale (da aggiungere alle aragoste di Colbert a Largo San Martino o alla chiave arrotolata di Milot a piazza Mercato), che arricchiranno un'offerta culturale già vasta, che va da Caravaggio a Picasso, passando per Raffaello. Diversi musei, ad aprile, hanno battuto i loro record di sempre. Chissà che in questo mese non accada lo stesso. Poi tanta musica, grazie alla collaborazione Napoli-Milano per un evento targato Billboard nell'ambito del progetto “Napoli Città della Musica”. Spazio, ovviamente, anche per gli azzurri. «Faremo un evento in Comune con il Consiglio comunale con la squadra e lo staff per dare il giusto riconoscimento al grande successo che hanno portato alla città», ha annunciato ieri Gaetano Manfredi. Data ancora da fissare, ma vista l'armonia tra il sindaco e il patron De Laurentiis, non dovrebbero sorgere intoppi.

Incertezze invece ce ne sono eccome, per le celebrazioni previste per il 4 del prossimo mese. La grande festa azzurra, con un totale di 8 palchi (di cui 4 in città e 4 in provincia, Plebiscito compreso) dovrebbe essere anticipata. Forse al 3 giugno, per via dell'eventuale tournee degli azzurri. Forse a un'altra data precedente. La settimana prossima filtra dalla giunta di Palazzo San Giacomo si discuterà del quando, del come e della regia della festa. E di un eventuale tour degli azzurri in bus per le vie della città. Tornando alla festa inizialmente fissata per il 4, data dell'ultimo match di campionato tra Napoli e Samp, bisognerà poi comprendere come spendere i fondi arrivati ad hoc della Regione anche in funzione del contenuto artistico. Probabilmente, con lo scudetto già in tasca, verrà anticipata la partita in cui gli azzurri di Spalletti saranno premiati. Il 21 maggio è prevista Napoli-Inter, unico altro appuntamento casalingo dei campioni d'Italia prima di Napoli-Samp. La celebrazione potrebbe avvenire in quel giorno.

Un mese azzurro ma con tinte rosa, dicevamo. Un paragrafo a parte lo merita infatti la corsa ciclistica più importante del Paese. Giovedì 11 toccherà al Giro d'Italia, che per il secondo anno consecutivo farà tappa in città, dopo il successo straordinario del '22 con arrivo in volata sul lungomare. Qualche disagio alla circolazione, dovuto al restyling delle strade - specialmente in zona via Marina - c'è stato negli ultimi tempi. Ma presto arriverà anche la ricompensa: un'altra vetrina internazionale per Partenope. Mentre i campioni dei pedali si sfideranno sull'asfalto, la Nave Mimbelli della Marina Militare sarà nel Golfo. Previsti tour guidati a bordo e un convegno sulla Risorsa Mare. In concomitanza con la tappa Napoli Napoli del Giro, Città Metropolitana di Napoli, Marina Militare Italiana e Università Parthenope hanno promosso una serie di eventi che per dieci giorni arricchiranno ulteriormente l'offerta culturale della città. Dall'8 al 10 maggio, la Nave Mimbelli sarà visitabile, alla Stazione Marittima. Ultimo, ma non secondario, domani, per iniziativa del Ministero della Cultura, come ogni prima domenica del mese, i musei statali saranno aperti al pubblico gratuitamente.